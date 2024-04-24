房屋稅5月開徵！各縣市件數與稅額均呈正成長
今年期房屋稅於5月開徵，經統計全國房屋稅開徵件數總計944.65萬件，稅額911.17億元，較去年期開徵件數929.18萬件及稅額869.97億元，分別增加15.47萬件（成長1.66％）及41.2億元（成長4.74％）。
財政部表示，以各縣市來看，件數與稅額均呈現正成長；就六都而言，房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近八成，與去年期比較，件數增加最多為桃園市，件數增加2.48萬件（成長比率2.52％）。
另外，今年新北市與澎湖縣也加入囤房稅徵收行列，分別從去年7月1日與9月1日起上路。合計受影響約7.49萬戶，稅額增加約4.44億元。今年共有九縣市徵收囤房稅，分別是桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、屏東縣、新竹市、新北市與澎湖縣。
財政部進一步說明，今年期房屋稅課稅所屬期間為去年7月1日至今年6月30日。
財政部提醒，全國將於今年7月1日起實施囤房稅2.0，明年5月徵收房屋稅時適用，今年期房屋稅仍按舊制徵收。
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