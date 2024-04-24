囤房稅2.0 還要過兩關
囤房稅2.0將於今年7月實施、明年5月開徵，財政部正如火如荼規劃子法。囤房稅2.0能否順利上路，還有兩大關卡要過，分別是財政部四大子法、22縣市房屋稅自治條例修法進度。
囤房稅2.0有四大重要子法，其中又以囤房稅參考基準最為重要，這項子法規範六都非自住住家用房屋稅率3.2％起跳，非六都則是2.6％；單一自住適用1％優惠稅率，並排除豪宅。這項子法已於今年4月發布，順利趕上進度。
另外囤房戶數認定相關辦法，財政部近日也已發布，共12類房屋免計入囤房戶數課稅，此外若民眾持有現值10萬元以下低價屋超過三戶時，須在每年3月22日前，向稽徵機關擇定哪三戶適用免稅，若未能在期限內擇定，稽徵機關會擇優選擇稅額前三高者免徵。
另外，自住住家用房屋認定標準、不動產評價委員會組織規程等兩子法，分別已預告結束或正在預告當中，法制程序仍在進行中，要力拚在7月前順利公告。
除了中央必須快馬加鞭訂定子法外，由於房屋稅條例大幅翻修，全台22縣市都必須配合修訂各自的自治條例，這才是真正的魔王關卡，因為修自治條例不是地方政府說了算，還要經過地方議會同意，對22縣市而言，都是一項大工程。
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