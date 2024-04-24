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報稅眉角報你知／盈餘投資 避開四地雷

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
稅務示意圖。 聯合報系資料照
稅務示意圖。 聯合報系資料照

為鼓勵公司以盈餘從事實質投資，《產業創新條例》給予租稅優惠。安永稅務服務部執業會計師楊建華提醒四項地雷，包括實質投資範圍、違反三年管制、事後投資未更正退稅、投資額未剔除補助款等。

產創條例規定，公司以2018年及以後年度未分配盈餘，於盈餘發生年度次年起三年內，以該盈餘興建或購置供自行生產或營業用之建築物、設備或技術，減除政府補助款後的投資支出金額100萬元以上，這筆支出可列為未分配盈餘減除項目。

楊建華提醒公司在申報時，千萬別踩四大地雷。第一，非屬實質投資範圍，依規定，可申報減除範圍不包括購置土地支出、非屬資本支出的器具與設備，例如支付電腦軟體更新服務費，因非屬資本支出，無法列報。

第二，違反三年管制，公司在辦理未分配盈餘申報期間屆滿次日起，或申請更正重行計算該年度未分配盈餘次日起三年內，若將實質投資項目轉借、出租、轉售、退貨或變更原使用目的非供自行生產或營業用，應補繳稅款，並按日加計利息。

第三，事後完成投資，未在一年內更正退稅，也就是申報繳納當年度未分配盈餘加徵營所稅後，才完成投資，應在完成投資日起一年內，向國稅局申請重新計算未分配盈餘、退還溢繳稅款，超過一年期限將無法領回。

第四，實質投資金額不含政府補助款及支付的進項稅額，例如購置大貨車並申請退還減徵貨物稅，減徵稅額須自申報扣抵金額扣除。

資本支出

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