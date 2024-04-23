竹科人貢獻大 竹市房屋稅下月1日開徵20.7萬戶

2024年房屋稅將於5月1日開徵，新竹市稅務局統計近五年房屋稅開徵情形，2020年至今年共增加1萬2034戶，自住用房屋增加1萬2191戶，主要原因在於竹市是科技城，一旁有竹科園區，不少科技人移居竹市就業，購屋多自住需求，目前稅單及轉帳繳納通知已於4月19日全面寄發，提醒民眾要在期限內繳納，以免逾期被加徵滯納金。

稅務局說明，竹市今年房屋稅開徵20萬7053戶，較去年增加3679戶，成長1.81%；開徵稅額19.6億元，較去年增加3400萬元，成長1.78%；自住住家用房屋達16萬5555戶，占開徵戶數近8成，較去年增加3463戶，成長2.14%。各項數據都向上提升，竹市還是以竹科的就業人口為房市的主力客群，且竹科工程師平均薪資高、消費力強，因移居竹市就業，使購屋自住需求提升。

稅務局提醒，民眾住家用房屋，如符合無出租，並供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且本人、配偶及未成年子女名下房屋全國合計三戶以內，可申請適用自住住家用稅率1.2%。若使用情形有變更，應於使用情形變更日起30日內提出申請，當月15日以前申請，當月開始適用；16日以後申請，次月開始適用。

稅務局說明，囤房稅2.0將於今年7月1日實施，明年5月開徵，增訂自住住家用房屋本人、配偶或直系親屬須「辦竣戶籍登記」要件，才可適用自住用稅率。提醒民眾自住房屋如未設戶籍，須於2025年3月24日前（原定3月22日，適逢假日展延）辦竣戶籍登記，2025年房屋稅方可繼續享受自住用優惠稅率，請及早因應規畫。

稅務局表示，為鼓勵民眾使用e化繳稅，凡使用線上查繳稅、行動支付、掃描QR-Code等e化繳稅管道繳納今年房屋稅，就可參加e化繳稅GO便利一萬元商品券抽獎活動，民眾也可持稅單至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納；稅額在3萬元以下者可至統一、全家、萊爾富、來來(OK)等便利商店繳納，也可透過自動櫃員機(ATM)、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式進行繳稅。 2024年房屋稅將於5月1日開徵，新竹市稅務局提醒民眾要在期限內繳納，以免逾期被加徵滯納金。圖／市府提供

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