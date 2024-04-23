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業界：全聯這一罰…公平會重點畫錯了

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

全聯公平會指「禁止最惠客戶政策」，而被重罰2,000萬元，成歷年來公平會對通路商罰鍰最高案例。業界認為，公平會這條紅線，恐怕畫錯重點了，應該更深入了解。

業內人士表示，公平會為保護弱勢供應商的立意雖美，但在市場自由競爭的前提下，採購量大者本就擁有較高議價權，因此，公平會的重點應放在：全聯合併大潤發後，是否藉此要求「更低的折扣」，才是適宜。

供應商指出，目前貨品若要在全聯上架，根據其物品的特性而有不同的方式，背後所要談的條件也大不相同，除了貨品的進價外，還有一般常見的上架費、建檔費、促銷費、特殊架位費等各式各樣的附加費用。

不過，公平會也要求，全聯在合併大潤發後，三年內對於供貨廠商不得收取上架費、新點贊助費等，因此全聯應該不至於向供應商收取更高的費用。

供應商認為，應該是供應商同業，誤以為全聯合併大潤發後就不能要求相對議價權，但這其實是跟市場現實不符合，那有可能採購量變大，反而折扣變少了。公平會把關鍵點放在「最惠客戶」這上面，但全聯現在許多貨品都是用寄賣的方式，這樣的方式其實更不利於供應商，銷售上恐更為弱勢，公平會應該深入了解。

全聯 公平會 大潤發

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