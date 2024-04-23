全聯踩紅線 挨罰2,000萬元…未履行「禁止最惠客戶政策」
公平會昨（22）日宣布重罰全聯2,000萬元，主因全聯未履行併購大潤發時的其中一項承諾，即「禁止最惠客戶政策」，踩到《公平交易法》紅線而挨罰。這也是流通業違反結合附帶負擔首例、歷來最高罰鍰。
對此，全聯昨日回應，所有供應商皆是全聯重要夥伴，秉持與廠商共好原則，並提供消費者物超所值商品，優惠活動是基於雙方共識下執行。
全聯併購大潤發時，當時公平會有條件通過，並提出七項附加條款，其中一項為「禁止最惠客戶政策」，並刪除供銷合約及議價單中相關約定條款及執行方式，且在併購實施次日起生效。
公平會表示，所謂「禁止最惠客戶政策」是指全聯不可以其他通路的商品定價，作為雙方議價基礎，要求更為有利或同等條件，公平會強調，這是全聯、大潤發合併獲准的關鍵前提。然而據公平會調查，全聯在併購後仍直接鎖定其他通路的一定折數作為調價條件，並以保證折數、訪價若有不符應等比例降價，甚至部分有約定違約金，及於促銷檔期透過訪價及跟價後，將通路間競爭的價差損失轉嫁給供貨廠商，等於要求上游供貨廠商承擔下游通路間競爭的成本與風險。
公平會指出，「禁止最惠客戶政策」並非禁止全聯採「低價」策略，而是因為全聯執行最惠客戶政策時，表面上可為消費者謀福利降價銷售，但實質上卻是在保障全聯自身商品毛利率前提下，以其市場力迫使供貨商吸收成本，進而影響其他通路降價競爭幅度，不利於通路市場競爭，消費者也難在眾多通路享受更優惠的價格。
公平會舉例，當其他通路售價低於全聯，供貨廠商可能請求其他通路配合調高商品售價，或以「提高其他通路進價」、「減少支援其他通路促銷優惠」來因應全聯最惠客戶政策，這些都會影響市場依供需條件調整價格的功能。
公平會提醒，併購案決定後，公平會仍會持續追蹤決定書所附的相關負擔履行情形，業者如未履行，依公平交易法規定，除罰鍰外，另可禁止結合、要求分設事業、處分股份、轉讓營業、免除職務或其他必要處分。
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