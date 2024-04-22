等房族注意了！專家：這件事沒想到 售屋時稅負恐大增
資誠聯合會計師事務所家族企業傳承暨財富管理服務協理李南漢表示，在高資產人士的傳承計劃中，不動產的資產配置為常見的選項之一，除了對於不動產的偏好，部分考量可能是來自於遺贈稅課稅價值（即公告現值及評定現值）低於不動產的市價。
不過李南漢指出，在房地合一上路後，於傳承不動產時可能產生「省了遺贈稅，但繳了更多的房地合一稅」的窘境，原因在於二代出售因繼承或受贈取得的不動產，且其適用房地合一稅時，出售不動產的成本認定並非一代原始取得的成本，而是二代繼承或受贈時的課稅價值。
李南漢分析，在一代買入不動產、二代處分不動產時，在市價不變的情境之下，二代賣房實際上沒有獲利，但仍須繳納房地合一稅；因此在傳承規劃實務上，需先評估二代在取得不動產後「短期間脫手的可能性及相關稅負」，惟未來情況如有變化，導致二代需在短期間內出售時，一代也無須過於擔憂，二代仍得善用重購退稅的規定，以降低房地合一稅的衝擊。
李南漢指出，財政部在2023年11月發布新令，明定當民眾出售連續繼承取得的不動產時，可以將每次繼承的被繼承人持有期間一併計算在內；當持有期間拉長時，有機會適用較低的房地合一稅率，個人房地合一稅最低稅率為15%。
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