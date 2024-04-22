新聞中的法律／仲裁法解決商務紛爭 五大優勢

《仲裁法》其實運用在解決商務紛爭上是相當便利的，像是去年底所發生的中捷案，雙方經過兩次協商都沒有結果，最終也是利用仲裁方式儘速的解決此案件，且雙方對於仲裁結果都沒有異議且尊重。

商務仲裁起源於19世紀末，在國際間商務仲裁早就行之有年，甚至在聯合國裡也早有UNCITRAL國際商務仲裁模範法，此法提供給世界各國在研擬仲裁法相關法規時可以使用，這也意味著，仲裁法不僅僅是國內有用，在國外也有所依據，因此在跨國企業間多半面臨商務紛爭時多半都會採仲裁來解決，甚至不少企業更會在合約中的「爭端解決約定」部分約定好，如果真發生爭議就先調解，若真的不行再送仲裁，而非直接訴訟。

至於我國的仲裁法早在1962年就已經有商務仲裁條例，直到1998年才修正公布為《仲裁法》，但在這幾年間我國普羅大眾對於仲裁法的認識卻少之又少，甚至從我國仲裁案件上來看，近幾年的仲裁案件甚至是逐漸遞減。

提到仲裁法也不得不提它有五大優勢，首先是「省時間」根據規定，仲裁庭組成後須在六個月內作成判決書，必要時可延長三個月，此法源依據為仲裁法第21條，且根據實際研究顯示，大型的公共工程爭議案件，如果按照民事訴訟方式進行大約要花費1,852天，如果使用仲裁方式解決平均僅443天，約可節省四倍以上的時間。

其次，「省費用」，根據一般民事訴訟的流程，下來通常都會一路打官司到最後無法上訴才會落幕，如果按照三級三審來計算，以1,000萬元的案子來計算，到最終三審，合計總共費用需要40萬元，若是仲裁費用則是15萬2,600元，且紛爭金額訴訟與仲裁間的費用差距也隨之拉大。

第三，「找法律以外的專家」，民事訴訟層面相當廣，通常進到法院都是由法官進行審理判決，但法官是法律專家並非是某個領域的專家，仲裁庭可排除此情況，雙方可自行找尋具備要仲裁案件相關領域之專家一同仲裁，可以是教授、會計師、建築師、技師等專業人士。

第四，「過程不公開」，仲裁庭不像是法院，須揭露所有的審理過程，只要雙方講好，就能不公開仲裁相關細節，此作法不同於法院上雙方必須勝訴，所以要提出很多細節證據來跟對方針鋒相對，這樣的結果很容易讓雙方在法院審理結束後也失了情份，未來也很難再有合作可能。

第五，「防訴效果」，仲裁判斷與法院確定判決具有同一效力，且外國仲裁判斷經法院裁定承認後，得為強制執行名義。也就是說，仲裁後，也已經具備跟民事訴訟同等效力。

簡單來說仲裁能做到調解以上的效力，但又不會像打民事訴訟那樣繁瑣，既可省錢又省力的達到雙方的公平正義。

（中華民國仲裁協會理事長吳永乾口述，記者余弦妙採訪整理）

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