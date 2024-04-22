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立委喊廢娛樂稅 財部搖頭

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

朝野立委檢討娛樂稅的聲浪再起。財政部表示，娛樂稅為鄉、鎮、市重要財源，為免影響地方建設與發展，不宜廢止，但課徵項目可檢討、稅率上限可調降。

立法院財政委員會今（22）日將審查朝野立委擬具的《娛樂稅法》第2條及第5條條文修正草案，以及廢止《娛樂稅法》。

《娛樂稅法》早在民國31年4月公布，因政府財政困難，為充裕國庫稅收，並提倡戰時儉約的風氣，而制定筵席及娛樂稅，將相關稅收劃歸為地方收入，其後經過12次的修法，並於民國69年時刪除《筵席稅》。

2023年娛樂稅稅源概況
2023年娛樂稅稅源概況

依照現行規定，課稅項目包括電影；職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演；戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演；各種競技比賽；舞廳或舞場；高爾夫球場及其他提供娛樂設施供人娛樂者等。其中徵收稅率最高的是舞廳或舞場以不超過100％為天花板；最低的是戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演，最高不超過5％。

立委陳秀寶、徐富癸、黃捷等人認為，當時被認為是奢侈性消費的電影、舞蹈、戲劇等藝文活動與運動產業，現在已經是一般民眾的日常性消費，因此建議使藝文及運動產業免於課徵娛樂稅。

立委羅明才等人更指出，當初娛樂稅制定背景與現在不同，且2004年監察院亦對高爾夫球運動者課徵娛樂稅案，向財政部提出糾正案，因此應與時俱進，將藝文及體育活動排除。

對此，財政部表示，娛樂稅為地方政府重要財源，尚不宜廢止，部分課稅項目可予檢討，將通盤審慎研議，但考量稅收金額微小、稽徵成本效益、經濟社會改變因素，現行部分課稅項目及法定稅率上限，可予檢討及調降。

財政部 運動

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