財部：娛樂稅部分項目檢討調降 但需兼顧地方財政

立委提案修正或廢止娛樂稅法，財政部今天表示，娛樂稅是地方政府重要財源，尚不宜廢止，但部分課稅項目及法定稅率上限可檢討調降，將通盤審慎研議，以兼顧租稅公平及地方財政。

立法院財政委員會明天將審查「娛樂稅法第2條及第5條」條文修正草案及「廢止娛樂稅法」等6案，財政部長莊翠雲列席。

財政部書面報告內容指出，依財政收支劃分法第12條規定，娛樂稅為直轄市及縣（市）稅，縣應以在鄉（鎮、市）徵起的收入全部給該鄉（鎮、市），以支應地方各項建設及公共服務。

以112年為例，娛樂稅全年稅收約新台幣18.9億元，其中高爾夫球場稅收約4.2億元，藝文活動及各種競技比賽稅收約2.5億元，其他提供娛樂設施供人娛樂者稅收約12億元，為鄉（鎮、市）主要財源之一。

針對娛樂稅稅制檢討，財政部在112年8月10日邀集各地方政府及相關部會開會研商，結論如下。

首先，娛樂稅為鄉（鎮、市）重要財源，為避免影響地方建設與發展，不宜廢止。再者，考量稅收金額微小、稽徵成本效益、經濟社會改變因素，現行部分課稅項目及法定稅率上限，可予檢討及調降。

此外，可考量授權地方政府視其經濟發展需要、特定政策目的，停徵部分娛樂稅課稅項目，以兼顧租稅公平及地方財政。

財政部指出，娛樂稅為地方重要財源，且經洽行政院主計總處、經濟部、教育部及文化部，均表示無適合彌補財源方式，為保留地方自籌財源與財政自主空間，並避免影響地方建設發展，宜尊重地方政府意見。

至於娛樂稅稅制修正，將參據上述會議結論，持續蒐集意見審慎研議。

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