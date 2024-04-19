投控公司今年報稅有望減輕稅負 資誠：應留意四要點
財政部18日發布上市（櫃）投資控股公司是否以有價證券買賣為業的認定標準，若經認定非屬以證券買賣為業，其相關成本、費用、損失，除可直接合理明確歸屬部分，應個別認列於應稅收入或免稅收入項下減除，其無法合理明確歸屬部分，得自應稅收入項下減除，不用分攤至免稅收入（如：股利收入、證券交易所得）項下。
資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯提醒重點如下：
1.過去對「投資控股公司」是否等同證券買賣為業的投資公司沒有法條界定，本次明確化，投資控股公司須符合以下條件，可被認為非屬一般投資公司：
（1）以投資為專業並以控制其他公司之營運為目的。
（2）除投資被控股公司外，亦提供被控股公司有關財務會計、法律、人事等管理或諮詢服務。
（3）來自被控制公司有價證券取得之收入（股利、投資收益、處分收入等），與投控公司自身收入（銷售貨物或勞務收入、利息收入、租金收入等）之合計數，須大於來自被控制公司「以外」之有價證券、期貨及衍生性金融商品之收入。
2.財政部令適用之投資控股公司，僅限上市（櫃）之投控公司。
3.上市櫃投控公司與被控制公司間的受控交易（如：提供被控制公司管理支援服務），應按營業常規計算收入。
4.上市櫃投控公司過去年度已申報但尚未核課確定之所得稅，有機會申請更正適用此次發布之有利規定。
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