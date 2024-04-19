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輪到新北割韭菜？ 3月超車台中登「繳稅王」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
示意圖／記者游智文攝影

根據財政部統計資料庫稅收統計，今年3月個人房地合一稅收42.4億元，再創歷史同期新高，和以往不同的是，過去台中市常常是繳稅王，不過近期雙北房市交易熱絡，新北市超車台中市成為3月的房地合一稅收王。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，個人房地合一稅收大增主要有幾項原因，包括近年房價大漲，適用房地合一的物件數量越來越多，累計2016年後買進的物件數逐年攀升，交易時就有機會被課徵。

另外短期稅率拉長也讓房地合一稅收增加，新北市從去年下半年以來房價漲幅明顯，加上又是全台移轉棟數最高的區域，此次超車台中成為繳稅王。

統計顯示，今年第一季房地合一稅收113億元，受惠房價上漲與房市交易熱絡，移轉狀況增加，房地合一第一季的稅收年增率高達76%，3月全台個人房地合一稅收42.4億元則是歷年同期最高。

以3月房地合一稅收來看，新北市稅收8.5億元竄起，年增1倍，超車台中市，第二名則是台中市的7.8億元，年增49%，第三名是高雄市5.8億元，年增33%，桃園市5.7億元，年增94%，台北市3.5億元，年增34%。

曾敬德表示，從房地合一稅收不斷創高，反應適用房地合一稅的案件數越來越多，且房價大漲也讓屋主售屋出現明顯增值，也會產生較高的稅負，另外房地合一稅2.0讓短期較高稅率的期間拉長，也會反映在稅收上。

他表示，房地合一稅在房價大漲後稅負較高，民眾應做好適當地節稅規劃，不過利用自用400萬免稅與重購退稅等方式節稅，應留意相關設籍等規定，同時也要留意列舉裝修成本時，都要採取合法的節稅管道，留有單據、契約與廠商的金流資料等供稅務機關審查。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價 房地合一稅

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