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政院拍板…加薪抵稅延10年 納增聘45歲以上
經濟部「中小企業發展條例」中，員工加薪可享租稅優惠等措施將在五月十九日落日。行政院昨通過修正草案，租稅優惠措施延長十年，增僱員工租稅優惠增加四十五歲以上中高齡及高齡者為適用對象，基層員工薪資適用標準，從現行五萬元調高到六萬二千元，並刪除「景氣啟動門檻」。
經濟部中小及新創企業署副署長吳佳穎表示，預估可帶動每年三三一家中小企業，增加四千個就業機會；每年帶動二○七家中小企業為員工加薪，五八五○名基層員工受惠。
經濟部表示，增僱員工租稅優惠方面，因應國內少子女化及高齡化已成趨勢，增加納入四十五歲以上中高齡及高齡者為適用對象，提升中小企業延攬青年與僱用中高齡者及高齡者意願；未來也將在子法配合修正相關規範。
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