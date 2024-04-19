中小企發展條例 翻修五重點
行政院會昨（18）日通過「中小企業發展條例」部分條文修正草案，將中小企業加薪抵稅延長十年，施行期間至2033年12月31日。同時刪除原先要失業率連續六個月高於3.78%的「景氣啟動門檻」，並提高租稅抵減優惠。
中小企業發展條例部分條文修正草案，修法有五重點，首先是將有限合夥納入中小企業研發投資抵減適用對象；其次為延長智慧財產權作價入股緩課措施。
第三則是增加納入45歲以上中高齡者及高齡者為適用對象，鼓勵進用中高齡員工；第四，員工加薪薪資費用加成減除，除刪減原先必須要失業率連續6個月高於3.78% 的「景氣啟動門檻」外，基層員工薪資適用範疇也由原本的5萬元提高至6.2萬。
第五，增訂「不得違反勞環衛條款」，限制中小企業近三年若有因違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大，經各中央目的事業主管機關認定者，就不得申請此條例的租稅優惠。
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