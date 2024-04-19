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企業列報折舊費節稅有術 採平均法處於虧損或新創等四情形較適合

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
財政部表示，企業依稅法規定列報折舊費用時，可依企業本身的營業情況選用或變更適合的折舊方法，以達節稅效果。圖為示意圖。 聯合報系資料庫
財政部表示，企業依稅法規定列報折舊費用時，可依企業本身的營業情況選用或變更適合的折舊方法，以達節稅效果。圖為示意圖。 聯合報系資料庫

財政部表示，企業依稅法規定列報折舊費用時，可依企業本身的營業情況選用或變更適合的折舊方法，以達節稅效果。

一般而言，常見的列報折舊費用方式包含平均法、定率遞減法兩種，當企業處於不同情況時，就會產生不同的節稅效果。

四情況採平均法計算折舊更優惠
四情況採平均法計算折舊更優惠

平均法的計算方式，是先以固定資產的購入成本除以「耐用年限加一年」，例如耐用年限九年，則除以十年，如此得出固定資產在耐用年限期滿時的殘值，再將購入成本減去殘值得出折舊總額後，除以耐用年限，讓折舊每年以一樣的價格，平均在每一年中扣抵。

定率遞減法的計算方式，則是先算出折舊率，每年以固定折舊率乘以當年度殘值，因此固定資產早期的折舊額將會較高，並且逐年降低，換言之，定率遞減法能在早期較平均法多提列折舊，並將早期應納稅負遞延到後期繳納。

財政部表示，企業處於四種情形，採取平均法作為折舊方式會更適合。

第一種情況是企業享受五年免稅獎勵期間，採定率遞減法會使免稅期間多提列折舊，反倒使非免稅期間可提列的折舊額減少。

第二種情況是企業處於虧損期間，或有鉅額前十年虧損可扣抵時，採平均法可減少折舊提列，及時享受盈虧互抵利益，採定率遞減法只會加大企業當年度的虧損。

第三種情況為企業新創立，或預期轉虧為盈時，因為獲利較低的期間，採定率遞減法可能無法充分發揮減輕稅負的效果。

第四種情況是在企業享受購置設備、研究發展、人才培訓支出投資扣抵稅額時，因為企業已實質享受減稅利益，若採用定率遞減法反而對營利事業不利。

財政部也指出，在財務會計理論及商業會計法規定的折舊方法非常多，依《所得稅法》規定，要採用平均法、定率遞減法、年數合計法、生產數量法、工作時間法或其他經主管機關核定的折舊方法，由企業自行選擇。

此外，企業如因營業環境改變，認為應改採新的折舊方法較為合理客觀時，也可變更折舊方法。

免稅 財政部

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