租賃自律公約上路 財長莊翠雲：公股銀放款檢視自律落實
財政部長莊翠雲今天上午向立法院財委會針對改善融資公司衍生亂象保護消費者權益，提出專題報告指出，租賃公會已經訂定相關的自律公約，財政部已督請公股銀行放款融資租賃公司時，要同時審酌借戶執行自律公約執行情形，做好撥貸前交易查證、 貸後追蹤管理，落實責任授信。
莊翠雲並指出，截至今年1月底，八家公股銀行對融資租賃業貸款餘額約1,359億餘元。
莊翠雲表示，租賃公會相關自律公約已經訂定，因此公股行庫除了依據專業與各項授信準則進行各項徵審外，即起也要同時審酌借戶執行相關自律公約的執行情形，以及金管會相關監理規範，以善盡企業社會責任。
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