112年無人繼承遺產逾1.17億元繳庫 最大宗2000萬元

財政部國庫署今（16）日表示，112年度無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，計56件，總金額約1.17億元，將歸入國庫供國家政務推動統籌運用。國庫署副署長馬小惠說，無人承認通常都是負債大於財產，或有爭議等因素。

國庫署說明，依民法第1185條規定，無人承認繼承的遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。

無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人（如：律師、地政士、會計師等）代為處理，若有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。

國庫署指出，無人承認繼承遺產大多負債大於財產，或遺產有訴訟爭執且大於可分配的部分，因而被拋棄繼承，或是被繼承人關係難以釐清無人承認。

根據國庫署統計，近5年來，無人承認繼承遺產賸餘現金解繳國庫，111年金額達約4.58億元，共55筆，單筆最大金額為2.88億元，最小金額僅218元；去年為1.17餘億元，共56筆，單筆最大金額為2000萬元，最小為959元。

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