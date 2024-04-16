聽新聞
test
0:00 / 0:00
112年無人繼承遺產逾1.17億元繳庫 最大宗2000萬元
財政部國庫署今（16）日表示，112年度無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，計56件，總金額約1.17億元，將歸入國庫供國家政務推動統籌運用。國庫署副署長馬小惠說，無人承認通常都是負債大於財產，或有爭議等因素。
國庫署說明，依民法第1185條規定，無人承認繼承的遺產，於民法第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。
無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人（如：律師、地政士、會計師等）代為處理，若有賸餘現金，由該遺產管理人辦理解繳國庫事宜。
國庫署指出，無人承認繼承遺產大多負債大於財產，或遺產有訴訟爭執且大於可分配的部分，因而被拋棄繼承，或是被繼承人關係難以釐清無人承認。
根據國庫署統計，近5年來，無人承認繼承遺產賸餘現金解繳國庫，111年金額達約4.58億元，共55筆，單筆最大金額為2.88億元，最小金額僅218元；去年為1.17餘億元，共56筆，單筆最大金額為2000萬元，最小為959元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房子1設計佔空間又貴？她嫌容易積灰塵長蟲 網掀兩派看法
▪ 高雄新舊屋價差大 這裡一間新屋可換兩間中古屋
▪ 雙北千萬捷運宅哪裡找？板橋這站最有機會
▪ 首季桃園買氣大噴六都第一 專家點兩因素
▪ 危老重建獎勵會有新方案 都更條例修法三個月內提出草案
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言