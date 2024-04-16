小心遺產稅變貴！拋棄繼承前請留意遺產扣除額

《遺產及贈與稅法》訂有相關親屬扣除額的規定，不過繼承人如果選擇拋棄繼承，該繼承人所生的相關扣除額就不能扣除，民眾在作出拋棄繼承權的決定前，應一併將遺產稅扣除額納入考量。

財政部高雄國稅局說明，分別依被繼承人的遺屬訂有不同數額的扣除額，以發生於2024年的繼承案件來說，繼承人為配偶，有553萬元的扣除額；繼承人為成年直系血親卑親屬，每人有56萬元扣除額；繼承人為父母，則各可扣除138萬元；這些人當中如果有重度以上身心障礙者，每人可加扣693萬元，目的是讓被繼承人的遺屬獲得適當的生活保障，但若有人選擇拋棄繼承，相關扣除額將無法適用。

國稅局舉例，甲君於2024年1月死亡，遺產總額共3,800萬元，父親健在，甲君配偶為重度身心障礙者，子女2人皆已成年。甲君遺產稅原本可減除的扣除額計1,634萬元【553萬元（配偶）＋112萬元（56萬元×子女2人）＋138萬元（父）＋693萬元（配偶重度身心障礙）＋138萬元（喪葬費）】，應納遺產稅額為83.3萬元【（3,800萬元－免稅額1,333萬元－扣除額1,634萬元）×稅率10%】。

不過，因家族成員希望甲君遺產全部由兒子1人繼承，甲君的配偶及女兒因而向法院聲請拋棄繼承，如此一來，因配偶及女兒所生的扣除額1,302萬元（553萬元＋56萬元＋693萬元）就無法適用，甲君遺產稅扣除額只剩下332萬元，應繳納的遺產稅額為213.5萬元【（3,800萬元－免稅額1,333萬元－扣除額332萬元）×稅率10%】，甲君的配偶和女兒拋棄繼承的決定，讓甲君需多繳納130.2萬元遺產稅。

國稅局提醒，遺屬向法院聲請拋棄繼承後，就喪失繼承人身分，該繼承人的相關扣除額也將不能從遺產總額減除，民眾決定前應審慎考量，避免影響權益。

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