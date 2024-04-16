非營利財團法人免稅 有條件

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
稅務示意圖。聯合報系資料照
稅務示意圖。聯合報系資料照

所得稅法》針對具公益性社福機構、慈善團體、基金會等非營利財團法人，訂有免稅適用標準，若機關團體用於與創設目的相關活動的支出，不低於基金每年孳息及其他各項收入的60%，就可享有特定的免納所得稅優惠。

勤業眾信稅務部資深會計師陳惠明指出，支出占比是以「用於與其創設目的相關活動的支出」（公益支出）占「創設目的相關收入加創設目的以外的所得額，及附屬作業組織之所得額」的比例來認定。

其中，附屬作業組織的虧損及銷售貨物或勞務依法繳納的所得稅，可列為支出，但創設目的以外的虧損不得列入支出。

陳惠明提醒，若支出項目是購置建物或設備等金額龐大的資本支出，若按年度提列折舊認定支出，可能造成當年度申報支出金額過低，導致無法符合免稅資格。

他提醒，組織應評估自身情況，判斷是否於購置當年度將金額一次性全額計入支出，或是按年提列折舊，分年計入支出。

陳惠明表示，即使在申請租稅優惠時，選擇一次計入支出計算，在申報計算所得額時，還是可選擇是否在購置年度一次申報為「銷售貨物或勞務以外之收入」中減除項目，或按年提列折舊分年於各年度「銷售貨物或勞務之收入」中減除，兩者互不影響。

倘若當年度支出占比未達標準，陳惠明提到，只要當年度結餘金額超過50萬元，組織可將結餘編列，用於次年度起算四年內與其創設目的有關活動支出使用計畫，經主管機關查明同意，則當年度結餘款仍可適用租稅優惠。

免稅 所得稅

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