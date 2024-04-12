3月總稅收年增逾1成 證交稅成長65.6%連11紅
財政部今天公布3月全國賦稅收入新台幣2391億元、年增11.3%；其中，3月台股受惠AI商機持續發酵，加上高股息ETF建倉買盤撐腰，象徵股市動能的證交稅實徵291億元、年增65.6%，寫連11紅。
今年3月實徵淨額與去年同月比較，以證券交易稅增加115億元、綜合所得稅增加111億元、營業稅增加64億元較多，而贈與稅減少33億元最多。
累計前3月實徵淨額與去年同期比較，以證券交易稅增加256億元、營業稅增加184億元、綜合所得稅增加164億元較多。
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