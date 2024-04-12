4/26起可查所得及扣除額

2023年綜所稅結算申報期間為今年5月1日至5月31日，民眾自4月26日起，就可至各地區國稅局查調所得及扣除額資料。

財政部高雄國稅局說明，納稅人可至總局及各分局、稽徵所臨櫃申請查詢，也可委託他人代為查詢，但應備妥相關證件與委託書等資料。

如為親自查詢，應出示國民身分證正本，無國民身分證者可出示移民署核發的居留證正本；如所得年度（2023年）無身分證，但領有居留或停留證明文件，且已配發統一證號，並於申報年度（2024年）取得身分證者，應出示所得人身分證及戶籍謄本（有註記原居留證字號），或居留證影本供核驗。

若委託他人代為查詢，代理人應出示身分證或居留證正本，並檢附委任書或授權書正本，及申請人身分證或居留證正本供核驗。如代理人所出示的申請人身分證或居留證為影本，須切結與正本相符，櫃台則應將影本留存備查。

如欲查詢過世親人所得及扣除額資料，須由繼承人出示被繼承人除戶謄本，及繼承人身分證正本供稽徵機關核驗。

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