快訊

南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4/26起可查所得及扣除額

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導

2023年綜所稅結算申報期間為今年5月1日至5月31日，民眾自4月26日起，就可至各地區國稅局查調所得及扣除額資料。

財政部高雄國稅局說明，納稅人可至總局及各分局、稽徵所臨櫃申請查詢，也可委託他人代為查詢，但應備妥相關證件與委託書等資料。

如為親自查詢，應出示國民身分證正本，無國民身分證者可出示移民署核發的居留證正本；如所得年度（2023年）無身分證，但領有居留或停留證明文件，且已配發統一證號，並於申報年度（2024年）取得身分證者，應出示所得人身分證及戶籍謄本（有註記原居留證字號），或居留證影本供核驗。

若委託他人代為查詢，代理人應出示身分證或居留證正本，並檢附委任書或授權書正本，及申請人身分證或居留證正本供核驗。如代理人所出示的申請人身分證或居留證為影本，須切結與正本相符，櫃台則應將影本留存備查。

如欲查詢過世親人所得及扣除額資料，須由繼承人出示被繼承人除戶謄本，及繼承人身分證正本供稽徵機關核驗。

國民 身分證

延伸閱讀

福建保障「她權利」 妻可查配偶財產 新法6月上路

5月報稅季將至！4月26日起可查調所得及扣除額 查詢方法一次看

「行動戶政所」進駐5所國中 高雄800國三生興奮領身分證

農業部推寵物身分證 追溯寵物資訊更便利

相關新聞

5月報稅季 扶養成年子女三情況可列報

5月報稅季將至，列為扶養親屬免稅額是常見的節稅方式，不過成年子女能不能列報為受扶養親屬？財政部高雄國稅局表示，必須符合在...

欠稅追繳期最長15年 不受五年徵收期限制

拖時間不是欠稅解方，欠繳稅捐在強制執行期間，不受五年徵收期間限制，且欠稅案件若已進入強制執行程序，可再繼續執行十年，等於...

4/26起可查所得及扣除額

2023年綜所稅結算申報期間為今年5月1日至5月31日，民眾自4月26日起，就可至各地區國稅局查調所得及扣除額資料。

有條件獎勵 不能列交際費

公司招待經銷商或客戶，在申報營所稅時要留意列報方式，若要求對方達到一定業績等條件才給獎勵，就不能列為交際費，而要列為其他...

5月報稅季將至！4月26日起可查調所得及扣除額 查詢方法一次看

2023年綜合所得稅結算申報期間為今年5月1日至5月31日，不過民眾於4月26日起，就可至各地區國稅局查調2023年的所...

生醫、新創、天使投資人 可節稅

5月報稅季來臨，不少人關注自己綜所稅申報能扣除多少所得額，除常見的捐贈扣除額、災損扣除額等，投資生技醫藥、新創事業的「天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。