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5月報稅季將至！4月26日起可查調所得及扣除額 查詢方法一次看

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
2023年綜合所得稅結算申報期間為今年5月1日至5月31日，不過民眾於4月26日起，就可至各地區國稅局查調2023年的所得及扣除額資料。示意圖／ingimage
2023年綜合所得稅結算申報期間為今年5月1日至5月31日，不過民眾於4月26日起，就可至各地區國稅局查調2023年的所得及扣除額資料。示意圖／ingimage

2023年綜合所得稅結算申報期間為今年5月1日至5月31日，不過民眾於4月26日起，就可至各地區國稅局查調2023年的所得及扣除額資料。

財政部高雄國稅局說明，納稅人可至總局及各分局、稽徵所臨櫃申請查詢，也可委託他人代為查詢，但應備妥相關證件與委託書等資料。

親自查詢者應出示國民身分證正本供核驗，無國民身分證者，則可出示內政部移民署核發居留證正本；如所得年度（2023年）無國民身分證，但領有內政部移民署核發在中華民國居留或停留證明文件，且已配發統一證號，並於申報年度（2024年）取得國民身分證者，應出示所得人國民身分證及戶籍謄本（有註記原居留證字號），或居留證影本供核驗。

若委託他人代為查詢，代理人應出示國民身分證或居留證正本，並檢附委任書或授權書正本，及申請人國民身分證或居留證正本供核驗。如代理人所出示之申請人國民身分證或居留證為影本，須由申請人或代理人切結與正本相符，並由櫃檯服務人員將影本留存備查。

如欲查詢過世親人所得及扣除額資料，須由繼承人出示被繼承人除戶謄本，及繼承人國民身分證正本供稽徵機關核驗。

國民 身分證

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