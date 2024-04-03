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0403地震災損 財政部提醒：可申報稅捐減免

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

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財政部3日表示，台灣東部海域上午發生地震造成民眾財產損失，財政部已責成稅捐稽徵機關秉持從寬、從速原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報（請）各項稅捐減免。

財政部災害損失稅捐減免範圍，包括個人災害損失（綜合所得稅）、營利事業災害損失（營利事業所得稅）、小規模營業人可扣除未營業天數（營業稅）、查定課徵之娛樂業扣除未營業天數（娛樂稅）、房屋毀損3成以上（房屋稅）、土地因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用（地價稅）、或汽車或機車（151cc以上）因災害受損停駛、報廢（使用牌照稅）等。

財政部進一步提供所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等稅目之減免規定（詳「災害損失稅捐減免一覽表」）；該部並提醒納稅義務人多加利用財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請稅捐減免。

所得稅 營業稅 財政部

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