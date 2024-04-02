快訊

吳德榮：今起三天熱如夏局部逾36度 清明節晚北東變天

掌握國內外政、經、軍情勢 賴政府首波人事 傳清明連假後公布

寶林茶室食安事件 米酵菌酸哪來 衛福部查玉米澱粉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當沖降稅 金管會建議延5年

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

現股當沖證交稅減半優惠今年底屆期，券商公會建議當沖降稅常態化，金管會主委黃天牧昨天表示，當沖降稅不太可能常態化，因此已向財政部提出延長五年的建議方案。財政部長莊翠雲則說，延長與否尚在研議中，後續仍須檢視相關延長理由，也得經過複評等程序，並合乎納稅者權利保護法等規定。

金管會、財政部等官員昨赴立法院財委會針對社會住宅議題進行專案報告，立委李彥秀關切當沖降稅議題，黃天牧說，當沖降稅年底將屆期，金管會循程序提出稅式支出報告給財政部，也召開公聽會；券商希望當沖降稅常態化，「我們覺得不太可能」，因此提出延長五年方案。

券商 李彥秀 黃天牧

延伸閱讀

陸客不來台恐下修觀光人次 藍委酸交長王國材被打臉

避重蹈內科覆轍 南港恐下個交通瓶頸 北市擬擴人行空廊

獨／堵「山道猴子」爭議 財長號令八大行庫追查貸後資金用途

國民黨欠中山獎學金挨告判賠 李彥秀：尊重司法判決

相關新聞

當沖降稅…金管會再喊延長五年 財部回應：審慎評估

現股當沖的證交稅減半政策，將在2024年底到期，券商公會建議當沖降稅常態化，但遭財政部反對；金管會主委黃天牧昨（1）日坦...

當沖降稅 金管會建議延5年

現股當沖證交稅減半優惠今年底屆期，券商公會建議當沖降稅常態化，金管會主委黃天牧昨天表示，當沖降稅不太可能常態化，因此已向...

台版晶片法優稅 四個要件

有「台版晶片法」之稱的《產業創新條例》第10條之2，今年5月報稅時將首度適用，財政部北區國稅局提醒四大要件，包含研發費用...

婚姻衍生企管風險 三招防堵

夫妻感情走到盡頭，選擇離婚時，也可能帶來企業管理風險。資誠聯合會計師事務所昨（1）日提醒三招，包含婚前協議、約定財產制、...

除權息交易日之後死亡 獲配股利應申報遺產稅

財政部台北國稅局表示，親人去世後獲配上市櫃或興櫃公司股利，是否應列入遺產申報，關鍵在於除權息交易日，若在死亡日前，應申報...

房地合一稅列報成本 以實際支付價款為準

民眾買房，常會與建商協商減讓折價，日後出售，在申報房地合一稅時要留意，列報成本應以減價、折讓後的餘額，也就是實際支付價款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。