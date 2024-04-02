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當沖降稅 金管會建議延5年
現股當沖證交稅減半優惠今年底屆期，券商公會建議當沖降稅常態化，金管會主委黃天牧昨天表示，當沖降稅不太可能常態化，因此已向財政部提出延長五年的建議方案。財政部長莊翠雲則說，延長與否尚在研議中，後續仍須檢視相關延長理由，也得經過複評等程序，並合乎納稅者權利保護法等規定。
金管會、財政部等官員昨赴立法院財委會針對社會住宅議題進行專案報告，立委李彥秀關切當沖降稅議題，黃天牧說，當沖降稅年底將屆期，金管會循程序提出稅式支出報告給財政部，也召開公聽會；券商希望當沖降稅常態化，「我們覺得不太可能」，因此提出延長五年方案。
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