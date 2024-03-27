今年新北逾期未辦繼承土地建物 4月1日開始公告

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經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
家中若有親人過世，記得在六個月內將原登記在他名下的不動產辦理繼承登記。樹林地政所提供
家中若有親人過世，記得在六個月內將原登記在他名下的不動產辦理繼承登記。樹林地政所提供

新北市樹林地政年度溫馨提醒，家中若有親人過世，記得在六個月內將原登記在他名下的不動產辦理繼承登記。否則會產生罰鍰及被列冊管理，期滿後還會被標售喔。

樹林地政所表示，不動產的繼承登記要在被繼承人死亡之日起六個月內辦理，逾期沒有辦理的話，逾一個月會被處登記費一倍的罰鍰，最高罰20倍，如果滿一年還沒辦理登記，地政機關就會依照土地法第73條之1的規定公告三個月促請繼承人申請登記，逾期仍未申請者，不動產就會被列冊管理，列冊管理15年期滿仍未辦理繼承登記時，將移請財政部國有財產署辦理標售。

樹林地政所說，今年未辦繼承的公告自4月1日起到6月30日 (末日為假日，順延至7月1日) 止，轄區內(樹林、三峽、鶯歌)公告逾期未辦繼承登記者共291人、土地計3,015筆、建物56棟，詳情可上樹林地政官網「未辦繼承列管專區」，內容涵蓋未辦繼承列冊管理資料、繼承登記辦理流程及法令規定等資訊，歡迎民眾多加利用。

除了透過公告及寄送通知單通知繼承人外，因適逢清明時節，為了能貼近民眾，宣導辦理繼承登記，該所今年特別與財政部北區國稅局板橋分局於4月1日及2日上午分別在三峽及樹林生命紀念館舉辦宣導活動，現場填問卷即可領取實用好禮。

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