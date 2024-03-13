公公併報告出爐前 全金聯行文財政部表達強烈反對

立委日前質疑八大公股行庫競爭力不足，建議財政部推動「公公併」，財政部長莊翠雲也允諾一個月內提出報告。對此，全國金融業工會聯合總會（全金聯）暨金融業工會重申反對立場，並於今（13）日正式行文給財政部及立法院財政委員會朝野立委，說明反對理由；強調或重演「二次金改」教訓，若政府執意推動，必須先行召開勞資政三方協商會議。

全金聯指出，「公公併」為馬政府時期所提出之金融整併構想，係因過往政府推動二次金改政策、擬賤賣屬於全民資產之公股銀行衍生重大弊端後之修正政策，惟此作法忽視我國公股銀行背負配合政府政策使命與普惠金融價值等重要功能，以及現行併購法令對勞工權益保障不足之問題。全金聯主張，金融合併目的應考慮透過具有互補性之金融機構資源整合，以達到合併綜效最大化；故不宜以資產規模、獲利排名作為推動公公併前提，政府強行推動合併不僅無法提升競爭力，恐將引發大規模裁員等勞工問題。

全金聯分析，財政部所屬泛公股金融機構（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀等）皆以銀行為金融控股公司之主要動能，長期支持我國中小企業發展並高度配合國家發展政策，打造台灣經濟奇蹟貢獻卓著；尤其政府重大金融政策如消費券、紓困貸款，以及重大建設之單一貸款或聯合貸款案件，多由國營及公股銀行協助辦理；而且公股銀行為善盡國家託付之經濟財政使命，配合上繳絕大多數獲利挹注國庫，與國家經濟發展共同成長，而非保留盈餘擴大資本額或向外擴張以增規模。相較之下，大型財團金控公司多以保險銷售為主要業務，甚至「二次金改」期間確曾發生重大併購案例爭端，故兩者規模本不僅不應相提並論，且若單純以我國銀行資本額排名觀之，前十大銀行中有5家為公股銀行，競爭力不足之說顯非事實。

全金聯批評，公公併政策無異捨本逐末，不但使公股銀行整體市占率下降、國庫收入銳減，更可能破壞我國長期以來體質穩健、風險控制良好之金融體系，違背普惠金融之全民利益價值。因為合併之公股銀行業務勢必轉向財團主導之民營銀行，同時增加金融財團壟斷性，造成金融剝削風險提升，與普惠金融價值背道而馳。

全金聯進一步建議，當前國際環境險峻，面臨數位化時代，有關公股行庫專業人才引進的限制實應大幅鬆綁，而非強行合併財政部所屬公股金融機構，產生金融合併後之文化衝突、人事制度整合、派系摩擦等問題，輕則影響銀行經營發展，重則大幅裁員造成重大勞資爭議等社會問題。

全金聯重申曾多次於公開場合對公公併表達反對立場，因為不僅毫無實益，更可能重演二次金改慘痛教訓。若政府執意推動金融整併政策，必須先行召開勞資政三方協商會議，且應納入金融業工會意見以充分回應勞工訴求，政府切莫獨斷決定，再次造成數萬金融從業勞工不安之重大社會衝突。