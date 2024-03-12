股市交易不受春節因素影響 證交稅連10紅
財政部12日公布最新稅收統計，2月實徵淨額為951億元，年減0.6%，為歷年同月次高，貨物稅減少26億元、贈與稅減少18億元、營業稅減少13億元較多，主因為農曆春節落點不同所致。
其中證交稅已連續10月達雙位數正成長，2月實徵淨額達141億元，年增15.5％，創歷年同月次高。
另外在今年累計前二月實徵淨額3,185億元，年增16.9％；在達成率方面，累計前二月實徵淨額占累計分配預算數109.5%，占全年預算數9.8%，其中占比比例大於100%者，分別為特銷稅、遺產稅、贈與稅、綜所稅、營所稅、關稅、證交稅、營業稅及貨物稅等。
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