安永全球稅收和移轉訂價調查 84%企業擔心全球稅制改革將導致雙重課稅

根據安永發布《2024年全球稅收和移轉訂價調查》，全球稅制改革、技術使用效率低、經濟不確定性三大因素，對企業的移轉訂價的管理能力產生了龐大的壓力。受訪企業認為，在供應鏈轉移、全球稅制改革、通貨膨脹等因素下，目前進入了有效稅率(Effective Tax Rate)不穩定的時代。

移轉訂價對跨國企業的稅務扮演很關鍵的職能，負責管理集團內部各式各樣的關係企業交易，包括產品買賣及服務費的跨境支付、財產租賃和智慧財產權(IP)授權等。這項調查針對47個區域的1,000名大型企業移轉訂價專業人士與高階主管，有84%受訪者表示由於全球的稅制改革，企業面臨「中等」或「重大」的雙重課稅風險；71%受訪者指出，全球最低稅負制對於移轉訂價的相關策略將產生「中等」或「重大」的影響。相較之前，現在企業對移轉訂價相關需求的確定性倍增。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志仁表示：「實施全球稅制改革的複雜性將考驗大型跨國企業的因應能力，同時也意味著會對稅務部門帶來前所未有的壓力。隨著雙重課稅風險的增加，跨國企業越來越重視稅負的確定性，這需要從基礎的稅務檢視開始，從組織架構到營運模式移轉訂價規劃建立更多確定性，也代表在處理預期的稅務爭議時，需要儘可能採取積極的行動，包括雙邊預先訂價協議。」

影響移轉訂價策略三大因素：通膨、供應鏈變化、ESG

安永建議稅務部門應檢視調整移轉訂價方法 制定標準化藍圖

眾多的外在壓力影響企業決策，也使得移轉訂價決策者的角色更加複雜。77%受訪者表示，通膨將在未來三年對移轉訂價的相關策略產生「中等」或「重大」影響；51%受訪者指出，通膨造成的利率上升已經影響他們中長期的公司內部資金融通交易的訂價政策(Intercompany Debt Pricing)。

供應鏈的變化以及企業對ESG目標的承諾，增加了企業進一步的挑戰。28%受訪者表示已經改變企業的移轉訂價策略以符合ESG策略；42%受訪者表示，由於地緣政治問題，其企業在過去三年已將生產地轉移到其他地區；62%受訪者預測未來三年供應鏈的變化，也會對移轉訂價的策略產生「中等」或「重大」的影響。

林志仁表示：「隨著企業調整其營運策略以因應供應鏈風險及ESG目標，稅務部門也需要定期檢視並適當調整移轉訂價的方法，才能與不斷變化的營運目標保持一致。企業需要建置明確的稅務和移轉訂價數據標準化藍圖，以便有效地分析相關數據及應對挑戰。」

擁抱新興自動化科技 推動策略價值

科技轉型應納入稅務部門需求 以因應挑戰

分別有75%及67%受訪者表示，資訊蒐集及整合方式效率低、數據產出的品質差是他們的前兩大挑戰。特別的是，73%受訪者表示，投資更先進的資訊自動化科技將對移轉訂價風險管理產生「適度」或「顯著」的改善；88%受訪者預測，資訊科技工具在移轉訂價上的應用將在未來三年內為企業節省更多的資金成本。

林志仁表示：「企業面臨全球許多新的、複雜的稅務報告要求，且更多要求即將出現，使用包括生成式AI、RPA等新興自動化工具的輔助，將是稅務專業人士用來完成稅務報告的關鍵。然而，許多企業仍處在學習如何使用和部署此類技術的早期階段，建議企業可以在公司資訊科技轉型過程中優先納入財務稅務部門的需求，以確保團隊有能力因應這些挑戰。」

近6成企業 認同APA有用

風險加劇 推動移轉訂價的確定性

調查也顯示，使用預先訂價協議(APA)的企業大幅增加，APA是跨國企業事先針對集團內關係企業交易結果與稅局達成協議。調查中，分別有61%和59%的受訪者表示雙邊和多邊APA「非常有用」，高於2021年調查時的34%和30%。此外，59%受訪者表示，單邊APA在未來三年內對管理移轉訂價的相關爭議「非常有用」，是2021年29%受訪者的兩倍之多。林志仁指出：「現在是企業移轉訂價部門打破傳統思維的時候，在國際稅務大環境不斷強化透明性的要求下，建議企業更專注思考如何提高稅務確定性的最佳策略上，包括APA的應用以及透過自動化工具的輔助來解決相關的移轉訂價爭議。」

移轉訂價策略的基礎在於企業的營運架構和強大的數據支援，面臨目前的國際稅務改革和各國不斷加強稅收監管力道，加上外部經濟、地緣政治的變動，跨國企業的稅務和移轉訂價部門需要更積極地與企業高層溝通，事先掌握企業營運發展及策略方向，爭取高層的了解以及支持，才能有助於推展稅務及移轉訂價確定性的措施。