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跨境網購難退稅退貨 財部允修正
財政部長莊翠雲昨赴立法院財委會業務報告，立委關切民眾海外購物退貨需要檢附八種文件，還要支付六千元公證費，認為傳統B2B概念已經不適用，希望關務署修法改善，莊翠雲回應，「一定要改」，會通盤研議退稅便捷化。
立委郭國文指出，海外網購盛行，依照目前規範，消費者遇到詐騙，例如收到假貨或空盒，卻難以退貨、退稅，因為進口貨物退換貨、退稅要附上八種文件，包括調換進口申請書、國外同意退貨說明、公證報告也須繳交費用六千元。他說，因為退貨時間金錢成本高，多數人選擇認賠，傳統B2B概念已經不適用，關務署應該修法改善。
財政部關務署長彭英偉回應，快遞貨物量大但消費金額小，確實不能比照一般企業海運貨櫃貨物退換貨方式處理，後續會修正朝消費者有利的方向。
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