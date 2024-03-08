執行業務未設帳 按標準課稅

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

財政部高雄國稅局指出，執行業務者（如律師、會計師、地政士等）若未依法設帳、保存憑證，國稅局將會依照查得資料，並按財政部頒定的費用標準來核定所得。

高雄國稅局指出，根據《所得稅法》規定，執行業務者應設帳，詳細記載業務收支項目，其中業務支出，應取得確實憑證（如發票）；帳簿及憑證最少應保存五年。

國稅局表示，執行業務者若未依法設帳記載並保存憑證，或未能提供證明所得額的帳簿文據，國稅局可依財政部頒定收入及費用標準計算所得額。

國稅局舉例，某地政士事務所2021年自行申報收入總額1,000萬元、費用總額400萬元，計算所得額600萬元。

經過國稅局調帳查核後，由於地政士事務所無法提出費用相關憑證，國稅局按財政部頒定的當年度地政士費用標準（收入之30%），核定當年度費用為300萬元（核定收入總額1,000萬元×30%），所得額調整為700萬元。

所謂執行業務者是指非基於雇傭關係提供專業性勞務，在受託範圍具有獨立裁量權，例如律師、建築師、醫師等，其執行業務所得在減除成本費用後，併入個人綜所稅申報。

財政部每年都會公布執行業務者費用標準，日前已公布2023年標準，今年隨著疫情趨緩，不再提供紓困。

以律師來說，費用率為30%，但配合法扶案件、義務辯護案件的費用率則為50%；會計師、建築師、不動產估價師費用率為35%。

國稅局表示，執行業務者設置的帳簿及各項會計憑證，依執行業務者帳簿憑證設置取得保管辦法規定，除應永久保存或有關未結會計事項者外，應在年度結算終了後，帳簿至少應保存十年及會計憑證保存五年。

國稅局 財政部 醫師

延伸閱讀

海外網購遭詐騙難退貨？財政部擬通盤研議退免稅便捷化

影／網紅收入樣態多 立委邱志偉要求財政部提課稅指引

美國選前完成台美租稅協定？ 財長：我們非常希望

虛列利息支出 恐遭補稅

相關新聞

台美租稅協定 財部盯進度

台美解決雙重課稅法案受矚目，國民黨立委賴士葆昨（7）日質詢財政部長莊翠雲，能否在美國總統大選前搞定？莊翠雲回應，「我們非...

台商投資美國稅負 安永獻策

安永聯合會計師事務所昨（7）日表示，美台稅收減免法案提供較低的扣繳稅率，和較高的美國有效來源所得課稅門檻，將有利於降低台...

進口貨物 記得申報運費

近來因俄烏戰爭及紅海危機等國際情勢，運輸成本大幅上升，關務署台北關昨（7）日提醒，進口業者報運貨物進口時，應誠實申報國際...

執行業務未設帳 按標準課稅

財政部高雄國稅局指出，執行業務者（如律師、會計師、地政士等）若未依法設帳、保存憑證，國稅局將會依照查得資料，並按財政部頒...

跨境網購難退稅退貨 財部允修正

財政部長莊翠雲昨赴立法院財委會業務報告，立委關切民眾海外購物退貨需要檢附八種文件，還要支付六千元公證費，認為傳統B2B概...

稅稅唸學堂／一張裝潢發票出現在兩個房地合一稅案 高雄國稅局不忍了 移送地檢署

吳先生（化名）賣房，委託代理人申報房地合一稅。裝潢費用中，夾帶了一張別的案件發票。發票被塗改成吳先生的名字及地址，再去影印，以影本作為憑證申報。高雄國稅局官員說：「成本憑證都有登錄，一輸入發票號碼，跳出異常。」吳先生和申報代理人被移送地檢署偵辦刑責。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。