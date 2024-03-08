執行業務未設帳 按標準課稅

財政部高雄國稅局指出，執行業務者（如律師、會計師、地政士等）若未依法設帳、保存憑證，國稅局將會依照查得資料，並按財政部頒定的費用標準來核定所得。

高雄國稅局指出，根據《所得稅法》規定，執行業務者應設帳，詳細記載業務收支項目，其中業務支出，應取得確實憑證（如發票）；帳簿及憑證最少應保存五年。

國稅局表示，執行業務者若未依法設帳記載並保存憑證，或未能提供證明所得額的帳簿文據，國稅局可依財政部頒定收入及費用標準計算所得額。

國稅局舉例，某地政士事務所2021年自行申報收入總額1,000萬元、費用總額400萬元，計算所得額600萬元。

經過國稅局調帳查核後，由於地政士事務所無法提出費用相關憑證，國稅局按財政部頒定的當年度地政士費用標準（收入之30%），核定當年度費用為300萬元（核定收入總額1,000萬元×30%），所得額調整為700萬元。

所謂執行業務者是指非基於雇傭關係提供專業性勞務，在受託範圍具有獨立裁量權，例如律師、建築師、醫師等，其執行業務所得在減除成本費用後，併入個人綜所稅申報。

財政部每年都會公布執行業務者費用標準，日前已公布2023年標準，今年隨著疫情趨緩，不再提供紓困。

以律師來說，費用率為30%，但配合法扶案件、義務辯護案件的費用率則為50%；會計師、建築師、不動產估價師費用率為35%。

國稅局表示，執行業務者設置的帳簿及各項會計憑證，依執行業務者帳簿憑證設置取得保管辦法規定，除應永久保存或有關未結會計事項者外，應在年度結算終了後，帳簿至少應保存十年及會計憑證保存五年。