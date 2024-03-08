進口貨物 記得申報運費

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

近來因俄烏戰爭及紅海危機等國際情勢，運輸成本大幅上升，關務署台北關昨（7）日提醒，進口業者報運貨物進口時，應誠實申報國際運費，並計入完稅價格課稅。

台北關表示，海關辦理事後稽核案件時，常會查獲進口人短報國際運費。按《關稅法》規定，從價課徵關稅的進口貨物，完稅價格是以進口貨物交易價格作為計算根據。

台北關指出，所謂的交易價格，是指進口貨物由輸出國銷售至中華民國實付或應付的價格，而貨物運至輸入口岸的國際運費，也屬實付或應付價格之一，應列入進口貨物完稅價格。

台北關表示，近來因國際情勢，運輸成本大幅上升，業者在報運進口貨物時，若未按實際發生的運輸費用誠實申報完稅價格，除須依法補稅外，若經查獲涉及偽、變造或不實發票等狀況，將依相關規定予以處罰。

海關 關稅

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