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豪宅稅標準下修 高雄、新北最大苦主

聯合報／ 記者朱曼寧何醒邦賴昭穎／台北報導

財政部擴大豪宅稅適用範圍，六都加上新竹縣市最低從三千萬元起就被認定為豪宅，適用房地合一稅上路之前的舊制者，將在出售房屋後按照實際成交價課稅，估計一七九○戶的屋主稅額恐倍增。

財政部上周公告今年五月報稅適用的「一一二年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，下修豪宅認定標準，，民眾去年出售一○四年底以前取得的舊制課稅房屋只要達標就適用。

住商機構企劃研究室統計，去年交易且屋齡十年以上有機會適用舊制的豪宅交易量，在財政部新頒布的標準擴大後，上述七都共多出一七九○間房子中槍，其中，台中增四五六件最多，增幅較大的是高雄與新北分別增百分之二一一與百分之二一○，堪稱新制最大苦主。

資誠會計事務所稅務法律服務副總經理歐陽泓表示，去年出售舊制課稅房屋，原則按售價及取得成本等證明文件核實計算所得，若僅有出售時的實際成交金額，符合豪宅標準，就要以實際房地總成交金額，依出售時房屋、土地評定現值比率，先計算歸屬房屋的收入，再以百分之十七計算出售房屋所得額。

比方說，去年賣掉北市的房地金額六千萬元，假設房屋、土地評定現值比例二比八，歸屬房屋的收入為一千二百萬元，乘以百分之十七計算出售房屋所得額為二○四萬元，應併入個人綜所稅申報。相較之下，新制上路前，北市的豪宅定義為七千萬元，假設房屋評定現值二百萬元，就用二百萬乘以部頒標準百分之四十五，售屋所得只要九十萬元。

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