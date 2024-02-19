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財政部突襲！ 1790間房遭「巨稅攻擊」5月報稅備好錢

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

財政部近日發布「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，擴大豪宅認定標準課稅。住商不動產整理112年、屋齡10年以上有機會適用到舊制的高價房屋交易，標準擴大後，六都共1,790間房子中槍，其中台中增加456件最多，高雄與新北分別增加211%與210%幅度最大。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，近年台灣各都會房價飆漲，許多早年取得房屋的所有權人都獲利不斐，財政部放寬標準後，這些屋主稅金至少增加一倍，去年出售高價房屋，適用舊制民眾恐將面臨巨稅攻擊，建議在五月報稅季前先預留稅源，避免陷入繳不出稅的窘境。

財政部16日訂定發布112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定，擴大豪宅認定標準， 台北市過去標準為交易金額逾7千萬元，本次下修為6千萬元；新北自6千萬元下修至4千萬元；桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市自4千萬元降至3千萬元。

徐佳馨指出，該政策一出，許多民眾相當恐慌，不過，要釐清的是這只針對在房地合一取得之前適用舊制的屋主，適用房地合一的屋主無須擔憂。

統計實價資料，在去年一整年交易中，因標準擴大，除台南外，其他五都增幅都在一倍以上，新北與高雄增幅都達二倍以上，主要是近年因房價上揚，帶動大坪數或是透天價格往上飆升所致。

另外台中不斷寫下天價，在件數上也遠遠超過其他縣市，近年因南科話題帶動的台南，由於區域發展集中，加上地方對於高價接受度仍低，因此影響反而不如預期。

徐佳馨表示，根據財政部說明，這類案件因不屬個人房地合一稅課徵範圍，應以實際成交金額，按出售時房屋評定現值占公告土地現值及房屋評定現值總額比例，計算歸屬房屋收入，再以該收入的17％計算出售房屋所得，併入個人綜所稅計算。

112年實價登錄10年以上屋齡高價房屋交易量。資料來源／住商不動產
112年實價登錄10年以上屋齡高價房屋交易量。資料來源／住商不動產

房地合一稅

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