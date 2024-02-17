去年總稅收3.4兆 年增6.4%

財政部昨（十六）日上修二○二三年全年稅收統計，納入遞延稅收後，去年總稅收上修至三兆四千五百六十二億元，年增百分之六點四，超過預算數（超徵）規模從原本三千六百一十七億元，上修至三千八百六十億元。

雖然稅收大幅超徵，但行政院發言人林子倫日前即言，稅收超徵將鎖定「優先還債、加強建設投資」兩大目標，幫助台灣永續發展，不會再比照二○二二年稅收超徵近五千億元時普發現金。

二○二三年全年實徵淨額上修至三兆四千五百六十二億元，較上年增加百分之六點四，且高出預算數三千八百六十億，為史上第三高。

財政部分析，二○二三年稅收是連續三年正成長，主要來自綜所稅、營所稅、營業稅、證交稅成長的貢獻。

今年開年也不差。財政部統計處副處長劉訓蓉昨表示，元月各項稅目多較去年同月上升。由於ＡＩ議題延燒且市場預期美國聯準會升息循環接近尾聲，拉抬整月證交稅年增一點八倍。