打豪宅、餘屋 顧北漂族…囤房稅2.0 稅率基準出爐

囤房稅二點○今年七月上路，財政部昨日正式預告相關子法及對照表格，讓稅率基準更透明，此次子法預告公布「稅率基準」及「現值基準」並簡化稅率級距分組，財政部指出，排除豪宅後，全國仍有三百一十二萬戶、逾百分之九十九單一自住享受到減稅，但有約兩萬六千五百九十二戶「豪宅」得留意稅務問題，財政部甚至連下第二道重手，發布新公告調整豪宅交易課稅計算基準。

昨日財政部的預告顯示，與民眾息息相關的三大要點包括，一，照顧北漂族不想出租祖厝的心聲，非六都的空閒置房屋稅率級距較六都寬鬆；但北市單一自住稅率恐調升。二，對排除適用全國單一自住百分之一優惠稅率的「豪宅」做出定義。三，續打建商囤房問題：建商餘屋只要超過兩年沒賣掉，均加重房屋稅負擔。

房屋稅新制規定，房屋現值在一定金額以下的全國單一自住房屋，可享房屋稅率自百分之一點二降至百分之一，財政部賦稅署長宋秀玲說明「一定金額」的認定：直轄市（六都）及新竹縣市取前百分之一戶，其他縣市取前百分之○點三戶房屋定義為高價住宅，排除適用百分之一的全國單一自住優惠稅率，預估適用房屋稅百分之一優惠稅率的戶數有三一二萬五五三三戶，不適用戶數共有二萬六千五百九十二戶，不適用優惠稅率的豪宅中，六都及新竹縣市有二萬四千四百八十五戶，其他縣市有二千一百○七戶，減稅利益約二十三點六億元。

宋秀玲表示，適用優惠稅率戶數與不適用戶數只是根據去年資料推估，以去年五月房屋稅開徵資料來看，台北市房屋現值由高至低排序，房屋現值在二百七十五萬四百元以下的房屋，可適用百分之一的優惠稅率，但明年五月開徵時的實際狀況可能不同，屆時，台北市適用的現值基準不一定是二百七十五萬四百元。

不過，台北市先前透過稅基打折方式，將轄內單一自住實質稅率降到百分之○點六，然而房屋稅條例二點○針對單一自住稅率訂在百分之一，北市單一自住戶反而成了加稅受災戶。

宋秀玲表示，行政單位依法課稅，原本就不能將稅基、稅率打折，試想同一棟房子，怎麼可能因自住、非自住而評定價值有別？當時台北市府透過稅基打折有其考量也確實照顧屋主，但站在中央立場，希望全國標準一致。宋秀玲指出，台北市若要照顧純自住族群，可透過補貼方式，財政部希望稅制歸稅制、支出歸支出。

因此台北市民最大變數，就是囤房稅二點○上路後是否調至百分之一？得看台北市政府態度。昨日北市財政局表示，目前審慎評估中。

但值得注意的是，財政部在第三類空閒置房屋稅率部分，為北漂族留了一手，在非直轄市有一戶空閒置房屋，稅率為百分之二點六，二至四戶稅率百分之三點二，五至六戶稅率百分之三點八，七戶以上稅率百分之四點八。宋秀玲說，考量北漂族在鄉下可能有祖厝，但又不想出租，因此提供一戶可適用較低稅率百分之二點六的機會，不像六都，不管是一戶還是二戶，稅率都是百分之三點二。