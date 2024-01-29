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入境免稅額3.5萬元 估上半年落實

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
圖為桃園機場。出國採買入境享免稅額將從2萬元調高至3.5萬元。（桃園機場提供）
圖為桃園機場。出國採買入境享免稅額將從2萬元調高至3.5萬元。（桃園機場提供）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】出國採買入境享免稅額將從2萬元調高至3.5萬元！民眾反應30年來物價指數升高，紛紛提出調整免稅額度的呼籲，財政部參考物價漲幅與國際標準，簽報行政院，具體調幅待拍板後正式對外公告，預計最快於上半年實施。

免稅額調高至3.5萬

許多國人出國都會購買高價的精品包、手錶等，依現行規定，入境每人享免稅額新台幣兩萬元。財政部參考國內物價漲幅與亞洲鄰近國家標準，研擬調高至3.5萬元，將於近期簽報行政院，核定後最快上半年正式實施。

根據現行「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，旅客攜帶自用及家用行李物品（管制品及菸酒除外），總值在完稅價格2萬元以下免稅，但有明顯帶貨營利行為或經常出入境且有違規紀錄者，則不適用。

目前實務上，民眾返國入境時，會經過海關採抽，檢視行李物品是否超過免稅額，查核大多針對是針對有違規紀錄者。但民眾倘若心存僥倖，未主動提出申報，只要被查出攜回貨品價格逾2萬元者，海關將就會依法沒入貨品。

最快上半年實施

財政部關務署先前會同賦稅署研議調整幅度，參考亞洲鄰近國家的入境免稅額度，包含日本規定的20萬日圓，以及韓國規定的800美元。

同時，根據主計總處資料，自民國年78到112年間，台灣CPI（消費者物價指數）漲幅接近七成，若入境免稅額拍板調升至3.5萬元，調幅也與物價漲幅大致相當，推估最快可望於今年上半年以前實施。

財政部也曾強調，民眾在國內購買取得、或從國外購買取得，並已完稅進口的物品，因出國隨身攜帶，原樣再隨身攜帶入境台灣，若可提供國內購買證明或其他相當事證，足以證明已經課過稅，則准依關稅法規定，入境回台時免徵關稅。

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免稅額 消費者物價指數 財政部

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