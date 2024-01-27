死亡前兩年贈與遺產 價值怎麼算？國稅局解答

財政部高雄國稅局表示，被繼承人死亡前兩年贈與親人財產，依規定應在被繼承人死亡時視為遺產，並入遺產總額課徵遺產稅，而這些財產的價值怎麼計算？原則上是以「死亡時」時價為準。

最近有民眾向國稅局詢問，被繼承人死亡前兩年內贈與配偶上市櫃公司股票，應如何申報遺產稅並計算遺產價值？

高雄國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前兩年內贈與配偶或依《民法》規定各順序繼承人與其配偶的財產，應在被繼承人死亡時視為遺產，併課遺產稅，財產價值計算原則上以被繼承人死亡時時價為準。

以民眾詢問贈與上市櫃公司股票為例，應以被繼承人死亡時的收盤價格作為計算依據，即使股票受贈人已出售或轉讓，也是一樣。

國稅局舉例，甲君死亡前兩年內贈與配偶上市櫃A公司股票1,000股，「贈與時」收盤價為30元，贈與價值為3萬元，而甲君死亡時A公司股票收盤價已上漲至40元，則「死亡前兩年內贈與A公司股票」的價值應為4萬元（=死亡時時價40元*1,000股），併入甲君遺產總額。

又其他財產，如建物、黃金、保單或其他有價值之財產，均按被繼承人死亡時之時價計算遺產價值。

若贈與的財產為土地者，則與其他財產種類價值計算稍有不同，如該土地於被繼承人死亡前受贈人已移轉土地所有權者，為避免土地增值稅與遺產稅重複課稅，依財政部解釋令，是以該土地「贈與時」公告現值核計；反之，若該土地尚未移轉者，則以被繼承人「死亡時」公告現值核計。