陳國樑：超徵還稅於民 潘朵拉盒子已打開

財政部初步統計一一二年稅收超徵三六七一億元，「還稅於民」議題再度發酵。政大財政系主任陳國樑指出，政府去年已因稅收超徵而普發六千元還稅於民了，這次如果決定不還稅於民，必定得提出能說服民眾的說法，不過，超徵不代表政府財政狀況良好，只代表收稅超過預算數，多賺的錢是否花掉，應該更多思考。

陳國樑認為，稅收超徵就普發現金本來就是錯誤的決定，但有了「超徵就還稅於民」的經驗後，就像打開潘朵拉的盒子，以後有超徵，若無強而有力的論述來支持不發錢，就無法不再次普發現金還稅於民。

陳國樑強調「超徵不等於政府有餘裕」，也不等於政府可以把超徵的稅收退還給民眾，有超徵的稅收不償還債務或是減少舉債，等於是向後代子孫拿錢，因為負債會延續下去，由後代子孫償還，「自己口袋有錢就拚命花掉，是一種代際掠奪」。