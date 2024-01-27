陳國樑：超徵還稅於民 潘朵拉盒子已打開
財政部初步統計一一二年稅收超徵三六七一億元，「還稅於民」議題再度發酵。政大財政系主任陳國樑指出，政府去年已因稅收超徵而普發六千元還稅於民了，這次如果決定不還稅於民，必定得提出能說服民眾的說法，不過，超徵不代表政府財政狀況良好，只代表收稅超過預算數，多賺的錢是否花掉，應該更多思考。
陳國樑認為，稅收超徵就普發現金本來就是錯誤的決定，但有了「超徵就還稅於民」的經驗後，就像打開潘朵拉的盒子，以後有超徵，若無強而有力的論述來支持不發錢，就無法不再次普發現金還稅於民。
陳國樑強調「超徵不等於政府有餘裕」，也不等於政府可以把超徵的稅收退還給民眾，有超徵的稅收不償還債務或是減少舉債，等於是向後代子孫拿錢，因為負債會延續下去，由後代子孫償還，「自己口袋有錢就拚命花掉，是一種代際掠奪」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言