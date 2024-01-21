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夫妻擁相鄰屋打通 可合併認定一處適用自宅地價稅率

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導
若相鄰地號的兩棟房屋分別登記為夫、妻名義，房屋經打通使用設籍，可合併認定為一處適用地價稅自用住宅用地稅率。示意圖／聯合報系資料照片
若相鄰地號的兩棟房屋分別登記為夫、妻名義，房屋經打通使用設籍，可合併認定為一處適用地價稅自用住宅用地稅率。示意圖／聯合報系資料照片

常有民眾為增加居住空間，購買兩戶相鄰房子打通，但地價稅率該如何計算，稅務機關表示，若相鄰地號的兩棟房屋分別登記為夫、妻名義，房屋經打通使用設籍，可合併認定為一處適用地價稅自用住宅用地稅率。

桃園市政府地方稅務局表示，根據土地稅法第17條規定，土地所有權人與其配偶及未成年之受撫養親屬，適用自用住宅用地稅率繳納地價稅者，以一處為限。

例如一名男子持有桃園市楊梅區房屋一棟，其配偶新購入隔壁棟房屋，並與男子持有之房屋打通合併作住家使用，且房屋已由土地所有權人或其配偶、直系親屬辦竣戶籍登記，新購入的房屋可不需再另行遷入戶籍，僅需由新土地所有權人申請按自用住宅用地稅率課徵地價稅，經稅務局派員實地勘查確實打通使用，兩棟房屋坐落土地可計算為一處適用自用住宅用地稅率。

不過稅務局提醒，此舉仍需符合都市面積300平方公尺，非都市面積700平方公尺之限制，並且無出租、無營業之規定。稅務局指出，取得新房屋及土地所有權後，仍需於當年度9月22日前向稅務局提出自用住宅用地申請，經核准後，才可於當年度適用自用住宅用地稅率，若逾期申請則自申請的次年適用，民眾須留心。

自用住宅 地價稅率

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