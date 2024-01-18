普發6千元還有3千多名新生兒沒領 財政部提醒31日前領取

普發現金最後一波，去年10月1日至12月31日出生的新生兒，都能由父母代領6千元普發現金，但必須在1月31日前到郵局臨櫃領取，財政部國庫署統計，去年10月至12月出生嬰兒約3萬4千餘人，至1月17日止，已有3萬905人領取，還有3727人未領，領取比例達89.2％。

國庫署副署長馬小惠提醒，前往郵局臨櫃領取普發現金六千元時，如果新生兒的生母符合領取資格，攜帶新生兒出生證明、生母具照片的身分證明文件，即使尚未辦理出生登記也沒問題，如果是委託他人代領，除以上文件外，代領人也要出具有照片的身分證明文件。

如果生母不符合資格，則要先辦妥出生登記，再撥打1988客服專線，經確認生父符合資格後，1988會通知領取，再攜帶新生兒出生證明及生父具照片的身分證明文件至郵局臨櫃領取。

馬小惠表示，雖然郵局臨櫃是1月31日下午5時關帳，但如果有生母不符領取資格或個案特殊情況，須後送相關機關才能確認領取資格時，要在1月25日以前撥打1988客服，完成證明文件的上傳，若25日下午6時30分前未完成補件，系統可能會無法完成資料後送作業，導致民眾無法及時在31日下午5時以前臨櫃領到錢。

去年10月至12月國內出生新生兒領取普發現金的方式，除了到郵局臨櫃領取外，沒有其他管道，建議儘早領取，不要壓線等最後一天，有任何問題1988專線才能提供服務。