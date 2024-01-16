台灣玉山科技協會晚宴 童子賢期許兩岸和平、台灣繁榮

台灣玉山科技協會今（16）日舉辦2023歲末晚宴，理事長童子賢表示，高科技使得台灣以彈丸之地，在疫情期間成為一座耀眼的島嶼，而大選剛結束，台灣從選舉前幾周的鑼鼓喧天，很快恢復到選舉後的平靜無波，這是台灣公民社會日趨更成熟的象徵，同時，隨著農曆新年即將到來，童子賢也祝願「兩岸和平、台灣繁榮。」

台灣玉山科技協會歲末晚宴由台北市長蔣萬安擔仼致詞貴賓致詞，也邀請公益平台文化基金會董事長嚴長壽以及優人神鼓創辦人劉若瑀給予專題演講，講題分別為「公益是門學問」和「離見之見～舞台不是成就自己的地方，而是看見自己的機會」。

童子賢致詞時指出，台灣玉山科技協會在過去一年舉辦了數十場、且相當多元的活動，包括座談、論壇、演講、聚會。上半年聚焦「地緣政治」變化下的台灣產業，要如何面對新挑戰，如何擬定因應的策略。下半年則聚焦在「智慧城市、AI崛起與ESG永續經營、淨零碳排」浪潮下，台灣企業如何擬定新經營策略，採取新措施。

他說，「全球地緣政治」變化與「地球暖化與淨零碳排」這些都是全球關注的課題。台灣作為地球村的一份子。同時也是全球科技圈的重要一員。必需十分需要關注這些重要議題。

童子賢強調台灣科技產發展的重要性。他以財政部海關前幾天剛剛發布台灣出口的數字舉例，2022年與2023年出口總額分別達到4,795億美元、4,324億美元。台灣出超分別是513美元805億美元，出超連續二年創歷史新高。

他強調，這是一個耀眼的成績。台灣出口的強勢背景，來自台灣的高科技產品的競爭力。「高科技」使得台灣以彈丸之地，在疫情期間成為成為一座耀眼的島嶼。

他說，全世界紛紛希望購買台灣的半導體與科技產品。台灣也成為全球科技產品的研發與製造重鎮。而台灣強勁的出口中，科技產品、尤其是半導體與資通訊電腦與電子零組件，合計佔台灣出口的55.2%。可以看得出「科技產品」對台灣的重要貢獻。

童子賢表示，選舉剛剛結束，臺灣從選舉前幾周的鑼鼓喧天，很快恢復到選舉後的平靜無波，社會各處都恢復工作與生活。這是台灣的公民社會日趨更成熟的象徵。也是台灣社會堅毅、安定、團結的另外一個面向。

他說，台灣社會處處有不同意見，但是台灣也處處可以包容不同意見。這是「海納百川、有容乃大」的開闊氣度，也是台灣玉山科技協會聯合海內外華人共同分享產業進步資訊的重要精神，希望台灣的產業與台灣社會都繼續繁榮。

隨著農曆新年即將到來。新的一年，童子賢也祝願「世界和平、兩岸和平、台灣繁榮。」