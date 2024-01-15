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統籌稅款紅包在路上！517億元為歷年次高

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

2023年稅收超過預算數（俗稱超徵），地方財源也受挹注。財政部初步統計，2023年中央統籌分配稅款實收4,059億元，其中普通統籌稅款3,817億元，較預算數多出517億元，為歷年次高，將在農曆年前發給地方政府，協助年關資金調度。

財政部去年底曾預估，這筆統籌稅款紅包約落在410億至540億元，最後結果出爐，落在財政部預估範圍。

國庫署表示，在預算整理期間結束後，將加速行政作業，希望趕在1月19日前撥付給地方政府，幫助地方財源。

中央普通統籌分配稅款會依據每年通知分配金額，按12個月平均發放給地方政府，而若當年度稅收執行情況良好，相關稅源超過預算數，財政部會在隔年1月撥付「第13次」，時間點通常落在農曆春節前，成為地方政府期待的「統籌稅款紅包」。

據財政部統計，2023年全年統籌分配稅款收入共4,059億元，達成全年估算數的115%；其中普通統籌分配稅款3,817億元，達成率115%，比預算數3,300億元多出517億元。

觀察各項稅源，所得稅收入1,816億元，達成率112.9%；營業稅收入2,051億元，達成率120.3%；貨物稅收入163億元，達成率104.7%；土增稅受到房市影響，收入僅28.9億元，達成率僅七成。

另觀察近年狀況，中央挹注地方財源，在稅收入帳情形良好下，地方幾乎年年都有統籌稅款紅包可領，又以2022年撥付逾700億元最多，2023年撥付約517億元次高；僅2020年因新冠肺炎疫情衝擊而短徵，其餘年度多為超徵。

雖有統籌款挹注，不過國庫署仍提醒，地方政府應優先用於償債，若非用於償債，也應審慎規劃妥善運用。

依《財政收支劃分法》規定，中央統籌分配稅款稅源包括所得稅及貨物稅各10%、營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40%，及縣市徵起的土地增值稅20%。

國庫署表示，普通統籌分配稅款超過預算數部分會在預算整理期結束後，按公式設算分配給地方政府。

稅款 地方政府

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