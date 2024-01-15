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財政部高層人事異動 高雄國稅局長陳柏誠接任國庫署長

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部高雄國稅局長陳柏誠將轉任國庫署長。本報資料照片
財政部高雄國稅局長陳柏誠將轉任國庫署長。本報資料照片

財政部國庫署長蕭家旗屆齡退休，行政院近期已核定，國庫署長遺缺將由現任高雄國稅局長陳柏誠接任。至於新任高雄國稅局長，將由法制處長翁培祐接任。財政部將於明天辦理交接。

除了國庫署長異動，據了解，財政部部長室專門委員鄭翰也將離任，轉任金融研訓院院務委員。鄭翰長期擔任財政部前部長蘇建榮的機要，蘇建榮卸任財長後，擔任金融研訓院董事長，鄭翰仍待在財政部部長室，協助財長莊翠雲。而在總統大選結束後，鄭翰將離開財政部，與蘇建榮「再續前緣」。

新任國庫署長陳柏誠是中興大學財稅系、政大財政研究所畢業。他是賦稅系統出身，也曾擔任國庫署組長。他在南區國稅局擔任副局長後，被台南市長黃偉哲延攬擔任財政局長。陳柏誠去年7月接下高雄國稅局長，如今再接下國庫署長一職。

翁培祐為政大法律學碩士，同樣是賦稅系統出身，曾任賦稅署專委、副組長、組長、北區國稅局副局長、台北國稅局副局長等職務，如今重返賦稅系統。

國庫署 財政部 國稅局

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