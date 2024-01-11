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降全球企業最低稅負 企業應重估國別報告揭露方式

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導

OECD全球企業最低稅負制（GMT）今年在歐盟、英、日、韓、越等國開始推行，明年起多國可能陸續實施，會計師提醒，GMT上路後，國別報告準備不僅為符合稅務申報要求，並提供稅務機關用於評估移轉訂價的風險，也將用於計算GMT的避風港規則，跨國企業集團應盡早諮詢相關稅務專家，重新檢視國別報告編列原則是否符合避風港規則。

資誠聯合會計師事務所指出，為減少跨國企業集團稅務遵循成本及不必要行政負擔，OECD提供過渡性國別報告避風港規則（Transitional CbCR Safe Harbour）供跨國企業集團使用，符合避風港規則之租稅管轄區之補充稅負（Top-up Tax）將直接視為零，且無須再根據GMT規則詳細計算有效稅率（ETR）。

對於台資企業而言，若國別報告資料來源是採用國際財務報導準則（T-IFRS）下的合併財務報表，應多加注意是否能符合過渡性國別報告避風港規則。因在某些情形下，ETR的分母可能認列大量投資收益而虛增，進而使ETR降低至15%以下，最終導致租稅管轄區無法符合過渡性國別報告避風港規則。

資誠聯合會計師事務所國際稅務服務主持會計師曾博昇提醒，GMT上路後，跨國企業集團應盡早諮詢相關稅務專家，也建議我國財政部可重新檢視國別報告填表說明，以利台資企業於編列國別報告時有所遵循，降低GMT的稅負負擔及遵循成本。

資誠 台資 關稅 財政部

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