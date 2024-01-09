「NFT瀕臨死亡了嗎？」 央行粉絲專頁貼文 引發網友熱議

中央銀行今（9）日在粉絲專頁上以「NFT熱潮已退，且因泡沫化而瀕臨被宣告死亡的命運」為題發布貼文，意外引起網友們的熱議。

央行在貼文裡指出，日前有論者建議央行，獨步全球發行總統、副總統就職紀念NFT。這狀似有創意的點子，真的行得通嗎？什麼是NFT？當前NFT的市況如何？以及英國財政部原本興沖沖，想搶第一發行官方版NFT，為何最後卻無疾而終？

央行在貼文裡指出，非同質化代幣（Non Fungible Token, NFT）是存在區塊鏈（blockchain）上的數位資產（digital asset），因每枚NFT擁有專屬的數位簽章（digital signature）而有其獨特性，被視為在網路與虛擬環境中，擁有財產的一種方式。基本上，所有種類的數位物件，都可以NFT形式交易，包括圖像、影像、音樂，或是一則簡訊、一則推文，以及虛擬世界環境中的幾塊土地、數位服飾，都可以用NFT形式銷售。

伴隨加密通貨（cryptocurrency）的發展，NFT等加密資產（crypto asset），亦於2021下半年至2022年上半年引發追捧熱潮。2021年底全球NFT市值超過400億美元，幾乎相當於全球藝術品市場的價值。

瑞士聖加侖大學（University of St Gallen）財務教授Andrea Barbon表示，2021年整體加密資產市場的榮景，激發投資者對NFT的熱情。與此同時，使用者友善的平台如OpenSea，也讓NFT易於購買及交易。一般認為，大抵歸因於NFT的新穎性、高報酬承諾，尤其是知名歌手Justin Bieber及巴西足球員Neymar Jr.等名人搶購NFT的加持及NFT俱樂部的創建，致NFT看似有其獨特性，成為在加密社群（crypto community）中的身分地位象徵，進一步擴大了NFT對於投資者的吸引力。2022年1月，NFT單月交易量就達170億美元。

不過，好景不長，NFT熱潮很快地就在2022年下半年消退，當年9月交易量即大跌至4.66億美元，交易量大幅下滑97%；NFT價值出現崩跌，如著名的無聊猿系列（Bored Ape Yacht Club）NFT及謎戀貓系列（CryptoKitties）NFT，均大幅下跌逾90%。

目前，多數NFT恐已一文不值。據2023年9月一家加密資產分析平台的研究，檢視了全球逾7萬3千個NFT，發現當中有95%的NFT已毫無價值。過去NFT的盛況有如昨日黃花；近來甚至已被英國主流媒體宣告死亡的命運。

2023年3月，瑞士聖加侖大學的研究指出，整體NFT市場存在泡沫，NFT價值的膨脹，更多是來自於投機因素的驅動，而不是基本面因素。NFT市場特點為，許多NFT往往在幾天內或幾個小時內迅速飆漲，價格翻倍，隨後又急遽下跌。

英國財政部為搭上NFT熱潮，曾於2022年4月4日宣布擬創建英國官方版NFT，並指示英國皇家鑄幣廠著手於2022年夏天發行。但在宣布後近12個月期間，英國財政部的NFT計畫卻銷聲匿跡；迨至上年3月，英國財政部經濟大臣Andrew Griffith證實，英國皇家鑄幣廠暫不會推出NFT。此一發展，儼然英國財政部已放棄發行NFT的計畫。

外媒指出，大抵歸因於NFT熱潮消退，加以嗣後UST穩定幣（stablecoins）與美元脫鉤（depeg）、加密資產交易所FTX破產，已重創加密資產市場，最終使得英國財政部不得不放棄NFT計畫。