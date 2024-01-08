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超商百貨未落實個資保護 2月1日起開罰

聯合報／ 記者江睿智何秀玲／台北報導

為避免民眾個資外洩，經濟部要求大型超商、超市、百貨、量販店等業者必須在一月卅一日前完成訂定個人資料檔案安全維護計畫，估計約有四千家大型綜合零售業者受影響，若違反規定，二月一日起查到要開罰，最高可罰一千五百萬元。

民眾購物經常會被要求加入會員、並提供個資給店家。為防止店家未善盡保護個資之責，致造成個資外洩，經濟部去年八月發布「綜合商品零售業個人資料檔案安全維護管理辦法」，規範資本額千萬元以上、並有招募會員或可取得交易對象個資的百貨超商量販店，須於六個月內訂定個資安全維護計畫，本月卅一日是最後期限。

經濟部官員表示，估計約有四千家大型綜合零售業者必須訂定個資安全維護計畫，主要是超商、超市、量販店、百貨公司等大型業者，因招募會員較多、且較有能力與資本進行個資維護；至於電商則不在這次規範之內。

商業發展署官員表示，二月一日起，經濟部原則上會採抽查，且只要有人檢舉或爆出個資外洩案例，就會主動查核，若業者拿不出個資安全維護計畫，或違反安全維護管理辦法，依「個資法」規定罰鍰兩萬元至兩百萬元，若限期未改善或情節重大，將處以十五萬至一千五百萬元罰鍰；屆期未改正則按次處罰。

官員說，零售業者訂定個資安全維護計畫，必須包含個資蒐集、處理及利用的內部管理程序、資訊安全管理及人員管理、實施教育訓練及事故預防、通報及應變機制等，並應配置相當資源，落實個資檔案的安全維護及管理，防止個資被竊取、竄改、毀損、滅失或洩露。

針對發生個資外洩，企業應變機制包括控制事故對當事人造成的損害，業者須於發現事故時起七十二小時內通報主管機關。至於會員與業者業務終止後的個資處理，也規範個資至少需保存五年，以進行外洩事件調查。

連鎖超商統一、全家都表示，已導入台灣個人資料保護與管理制度（ＴＰＩＰＡＳ），以確保強化資安風控。新光三越已於二○二三年取得國際隱私資訊管理標準ISO27701認證，目前為止遵循ISO 27001制定資訊安全政策及相關管理程序書。

遠東SOGO將顧客資料保存於快樂購卡紅利積點平台鼎鼎聯合行銷公司，該平台已取得ISO 27001（ISMS）認證，也遵循ＴＰＩＰＡＳ，嚴格加密與保管所有顧客資料。

資安

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