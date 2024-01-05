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還債有成 財長莊翠雲：累計債務還本將達9,110億元

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

財政部長莊翠雲今（5）日表示，自2016年至2023年，中央政府債務還本達到7,960億元，2024年法定債務還本為1,150億元，合計將達9,110億元。從債務比率觀察，也呈逐年下降，2023年債務餘額占GDP比率已降至27.2%。

莊翠雲今日接受自由時報「官我什麼事」節目專訪，回應稅收超徵及國家財政等議題。

莊翠雲指出，從2016年到2023年，中央政府總預算共減少債務舉借有8,884億，債務還本達到7,960億，2024年法定債務還本為1,150億。

外界質疑中央藏債於特別預算，莊翠雲表示，特別預算須經立法院審議，受立法院監督，不可能規避任何監督，雖特別預算有舉借，但是同時也在加強還債，債務比率逐年下降，2023年債務餘額占GDP比率已下降至27.2%。

此外財政部將於1月11日公布去年全年稅收統計，稅收實際數可望超過預算數（俗稱超徵）達3,600億元至3,800億元。

莊翠雲表示，若實際稅收超過預算數，首先會減少舉債，像2023年中央政府總預算中，原編列1,732億元舉債，但最後並未舉借；其次是增加還債，2023年6月所得稅入帳後，就還債1,110億元，11月又再加碼還債150億元。

此外莊翠雲說，除減少舉債、增加還債，若仍有賸餘，將會累積到歲計賸餘中，作為往後年度財源。讓債務水位往下降，未來更有空間因應國家未來重大建設或緊急事件。

至於會不會再普發現金？莊翠雲表示，全民普發6,000元是因疫情期間，疫情嚴峻，但台灣經濟表現非常好，全民努力防疫，製造業沒有停工，稅收表現良好，因此讓全民共享經濟果實，才會普發6,000元。

莊翠雲也強調，中央政府財政受到國際高度肯定，洛桑管理學院「2023年世界競爭力年報」裡，台灣在64個受評比的經濟體中躍升至第六名，整體排名連續五年進步，其指標裡面有一項很重要的就是財政情勢，整體國家財政表現，是受到國際高度肯定。

債務 2024 疫情

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