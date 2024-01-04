有固定營業場所攤商應辦稅籍登記 高雄國稅局：未登記將處罰鍰
在市場內承租攤位販售小吃，因不熟法令未辦稅籍登記，會被處罰嗎？財政部高雄國稅局表示，營業人設有固定營業場所，應於開始營業前申請稅籍登記，若未登記將處新台幣3,000元以上30,000元以下罰鍰。
高雄國稅局表示，依加值型及非加值型營業稅法第28條規定，營業人設有固定營業場所，應於開始營業前申請稅籍登記。同法第45條規定，未依規定申請稅籍登記者，除通知限期補辦外，並得處3,000元以上30,000元以下罰鍰，屆期仍未補辦者，得按次處罰。
另依稅務違章案件減免處罰標準第16條之1規定，營業人未依規定申請稅籍登記經主管稽徵機關第一次通知限期補辦，即依限補辦者，免予處罰。一般飲食業每月銷售額達起徵點8萬元者，才須繳納營業稅，每月銷售額已達20萬元者，則須開立統一發票。
高雄國稅局提醒，攤商雖屬小本經營，雖然每日營業額不高，仍應依規定申請稅籍登記，營業人在開始營業前記得先到國稅局辦理稅籍登記，以免受罰。
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