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衛福部明日起開放日本能登半島賑災專戶 捐款可全數列報列舉扣除

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
石川縣能登半島元旦下午發生規模7.6強震，透過衛福部賑災專戶捐款可全數列報列舉扣除額或費用。（取材自X平台）
石川縣能登半島元旦下午發生規模7.6強震，透過衛福部賑災專戶捐款可全數列報列舉扣除額或費用。（取材自X平台）

日本能登半島今年1月1日下午發生芮氏規模7.6強震，造成房屋倒塌、人員傷亡，衛福部自明（5）日起至1月19日止開放賑災專戶，接受民眾捐款，款項由外交部做為援助日本震災之用。財政部賦稅署表示，透過衛福部賑災專戶捐款，視為對政府的捐贈，可以全額列報捐贈列舉扣除額或費用，不受金額限制。

賦稅署說明，個人或營利事業如果是捐款國內其他機關團體，再由這些機關團體對日本進行國際援助，個人捐贈金額在綜合所得總額20％，或營利事業捐贈在所得額10％限額內，可列為當年度捐贈列舉扣除額或費用。

財政部提醒，國人發揮愛心及時送暖捐款，協助日本災民度過難關，同時也能享有節稅權益，捐款後要保留受贈單位所開立載明「日本震災」事由的收據，辦理113年度所得稅結算申報時，憑以列報捐贈列舉扣除額或費用。

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