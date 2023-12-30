防杜冒領統一發票獎金 元旦起領奬新制「多1動作」

台南市政府財政稅務局表示，統一發票每期加開「雲端發票專屬獎」百萬元、2千元、8百元及5百元等獎項，總獎金高達9.67億元，比紙本發票多1次中獎機會。

財政稅務局指出，下載統一發票兌獎APP，消費時以手機條碼儲存雲端發票，發票免管理，可享自動對獎、中獎主動通知、獎金匯入指定帳戶等好處，又可避免發票遺失或忘記領獎錯失千萬大獎機會，還享有領獎免徵印花稅優惠。

台南市財稅局表示，使用手機條碼儲存雲端發票，減少紙張使用環保愛地球，還可多1次中獎機會。圖／台南市財稅局提供

市長黃偉哲表示2023台南購物節歡迎全國民眾來台南旅遊，消費索取雲端發票順道把大獎帶回家。

財稅局說明，2023台南購物節消費累計滿100元就可以獲得1組抽獎序號，只要於台南購物節網站設定手機條碼及驗證碼，消費購物雲端發票資料就會自動匯入參加抽獎，免除發票逐張登錄的麻煩。

台南市財稅局表示，使用手機條碼儲存雲端發票，減少紙張使用環保愛地球，還可多1次中獎機會。圖／台南市財稅局提供

財稅局進一步說明，為防杜以偽造身分證冒領獎金，財政部公告最新措施，自113年1月1日起，不論兌領獎項大小、在超商或是金融機構等實體據點領獎，全部都要掃描身分證條碼，透過戶政資料庫及時完成身分證檢核，以阻止持偽造身分證領獎不法行為；倘若以統一發票兌獎APP冒領獎金，經查證屬實，將停止其使用兌獎APP領獎功能1年。

如需進一步瞭解相關訊息，歡迎撥打免費服務電話0800-000-321向該局洽詢，將有專人服務。

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